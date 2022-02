Arcelormittal mit kräftigem Gewinnplus dank Stahlboom

Das Logo der ArcelorMittal GmbH. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Europas größter Stahlkonzern Arcelormittal hat dank des anhaltenden Stahlbooms den höchsten operativen Jahresgewinn seit 2008 eingefahren. So stieg das operative Ergebnis (Ebitda) auf 19,4 Milliarden US-Dollar (knapp 17 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern wegen der Pandemie-Folgen hier nur 4,3 Milliarden US-Dollar verdient.

Luxemburg - Im vierten Quartal machten sich die stark steigenden Energiepreise deutlicher bemerkbar, doch die hohen Stahlpreise halfen beim Gegensteuern.

Der Umsatz stieg im abgelaufenen Jahr von knapp 53,3 auf 76,6 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand ein Gewinn von knapp 15 Milliarden US-Dollar nach einem Minus von 733 Millionen im Vorjahr. Die Aktionäre sollen mit einer Dividendenerhöhung profitieren, die Ausschüttung soll von 30 auf 38 US-Cent je Aktie angehoben werden. Zudem soll im ersten Halbjahr eine Milliarde Dollar in Aktienrückkäufe gesteckt werden. dpa