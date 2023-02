Auffahrunfall: Einjähriges Kind lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 am Autobahndreieck Moseltal ist ein einjähriges Kleinkind am Dienstag lebensgefährlich verletzt und reanimiert worden. Zudem erlitten der 34-jährige Vater des Kindes sowie eine 26 Jahre alte Frau aus dem anderen am Unfall beteiligten Auto schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizeiautobahnstation Schweich am Dienstag mitteilte.

Mehring/Trier - Das Kleinkind kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Ob es weiterhin in Lebensgefahr schwebte, war zunächst unklar.

Den Angaben zufolge soll die 26-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto des 34-Jährigen aufgefahren sein. Während der Unfall aufgenommen wurde, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall am Ende des Staus. Ein Mensch kam demnach mit Verletzungen ins Krankenhaus. dpa