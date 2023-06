Aufnahmeeinrichtung seit gut 30 Jahren in Trier

Für viele Tausend Asylsuchende in Rheinland-Pfalz ist die Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in den vergangenen drei Jahrzehnten die erste Anlaufstelle im Land gewesen. Derzeit sind dort gut 900 Personen aus 40 Nationen untergebracht, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als zuständige Behörde in Trier mitteilte. An diesem Montag (10.

Trier - 00 Uhr) wird das gut 30-jährige Bestehen des Aufnahmezentrums mit einem Festakt gewürdigt: Die Einrichtung war Anfang Mai 1992 gegründet worden.

Zu der Veranstaltung in Trier haben sich auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) angesagt. In Rheinland-Pfalz gibt es laut Integrationsministerium derzeit fünf landeseigene Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende: in Trier, Bitburg, Hermeskeil, Speyer und Kusel mit einer Außenstelle auf dem Flughafen Hahn. Für Erstaufnahmen sind Trier und Speyer zuständig. Die AfA Trier ist von 2000 bis 2012 die einzige Einrichtung im Land gewesen. dpa