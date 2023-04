Aufruf zu Jagd auf Polizisten: Mann verurteilt

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Wegen des Aufrufs zur tödlichen Jagd auf Polizisten nach dem Doppelmord auf zwei Beamte in der Westpfalz ist ein Mann auch in zweiter Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bad Kreuznach verhängte am Dienstag eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten gegen den Mann und befand ihn unter anderem der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener für schuldig.

Bad Kreuznach - Die Strafe fiel damit etwas geringer aus als in erster Instanz und wurde erneut nicht zur Bewährung ausgesetzt. Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte ursprünglich eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten verhängt. dpa