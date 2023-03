Ausfall von Telefon und Internet: Westen Triers und Umgebung

Ein LAN-Kabel steckt in einem Router. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Im Westen Triers und in mehreren Ortschaften im Kreis Trier-Saarburg sind am Mittwoch großflächig Festnetz-Telefonanschlüsse ausgefallen. Betroffen seien auch Internetanschlüsse, teilte die Integrierte Leitstelle Trier über Warn-Apps und das Warnsystem Cell Broadcast über Mobilfunk mit. Grund sei eine Glasfaserleitung in Trier-Nord, die bei Arbeiten beschädigt wurde.

Trier - An der Behebung der Störung werde gearbeitet, sie werde voraussichtlich noch bis mindestens zum Abend andauern.

Bürgerinnen und Bürger wurden dazu aufgerufen, zum Absetzen von Notrufen ihr Handy zu benutzen: „Das Mobilfunknetz in Trier ist nicht betroffen“, hieß es in der Meldung. Und: „Bitte schauen sie auch nach Nachbarn, Bekannten und Verwandten.“ Von den Ausfällen betroffen sind die Ortschaften Aach, Newel, Igel, Langsur, Welschbillig, Kordel und Trierweiler. Dort seien auch die Feuerwehr-Gerätehäuser besetzt, wo ebenfalls Notrufe abgesetzt werden könnten, hieß es. dpa