Ausmaß der Flutkatastrophe wurde erst am Tag danach deutlich

Teilen

Abgeordnete kommen zur Sitzung des Untersuchungsausschusses Flutkatastrophe im Landtag von Rheinland-Pfalz zusammen. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Der Katastrophenschutz und die Kommunikation in der Landesregierung stehen im Mittelpunkt der 14. Sitzung des Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe. Das Ausmaß der Sturzflut wurde dem Innenministerium und den Landesbehörden erst am nächsten Tag klar.

Mainz - Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat die Sturzflut im Ahrtal anfangs als ein Starkregenereignis eingeschätzt, wie es in den Jahren zuvor häufiger aufgetreten ist. Es sei in den Lagemeldungen nicht ansatzweise von einer Flutkatastrophe die Rede gewesen, sagte Staatssekretär Randolf Stich (SPD) am Freitag im Untersuchungsausschuss des Landtags in Mainz. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte am 14. Juli nach Darstellung ihres Referatsleiters Katastrophenschutz sowie ihres Chefs Thomas Linnertz auch keine Hinweise auf die verheerende Entwicklung im Ahrtal mit 135 Toten.

„Es war eine Flächenlage, die mehrere Kreise betroffen hat“, berichtete ADD-Referatsleiter Heinz Wolschendorf. „Dass es so dramatisch aussieht im Kreis Ahrweiler, ist erst am 15. im Laufe des Tages richtig klar geworden.“

Die sich anbahnende Katastrophe sei für Innenminister Roger Lewentz (SPD) und ihn „nicht ansatzweise erkennbar“ gewesen, sagte auch Stich. Er habe deswegen „keine Hinweise für die Notwendigkeit“ gesehen, „weiteres zu veranlassen“, sagte der Staatssekretär. Nach den ihm am 14. Juli zugegangenen Informationen „konnte man davon ausgehen, dass der zuständige Katastrophenschutz vor Ort aktiv ist“. Es sei ihm darum gegangen, „den Kameraden vor Ort das Signal zu geben: Wir als Land sind an eurer Seite.“

Der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz ist kommunale Pflichtaufgabe. „Ich kann Ihnen nicht sagen, was 5,50 Meter Pegel an der Ahr bedeuten“, sagte Wolschendorf. Die ADD ist die für den Katastrophenschutz zuständige Landesbehörde. Teil der Meldekette bei Hochwasser ist sie nicht.

Die ADD habe zunächst auch keinen Hinweis darauf gehabt, dass eine technische Einsatzleitung nicht funktioniere, sagten Wolschendorf und Linnertz. „Die Kreise müssen, wenn sie sich überfordert fühlen, Kontakt suchen“, sagte Wolschendorf in seiner rund dreieinhalbstündigen Vernehmung im Landtag. Sonst gebe es keine Anhaltspunkte, dies anzunehmen.

Ministerpräsidentin Dreyer und Innenminister Lewentz (beide SPD) sollten noch am Freitag als Zeugen in dem Untersuchungsausschuss aussagen - Dreyer als letzte von sieben Zeugen und einem Sachverständigen.

Der als Sachverständige zugeschaltete Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, Frank Roselieb, sah deutliche Defizite im Umgang mit der Katastrophe - vor allem beim damaligen Landrats an der Ahr, Jürgen Pföhler (CDU), aber auch bei der früheren Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne).

„Die Hauptverantwortung lag beim Landrat“, sagte der Roselieb. In zweiter Linie komme es aber auf die damalige Fachministerin, die jetzige Bundesfamilienministerin Spiegel, an. „Da hat nach unserer Einschätzung die Führungsstärke gefehlt“, sagte Roselieb und vergab für die heutige Bundesfamilienministerin die Schulnote 3-4. Das Verhalten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bewertete Roselieb mit 2 minus. Sie müsse ran, wenn es die Ministerin nicht könne. Innenminister Roger Lewentz (SPD) habe getan, was er konnte.

Allerdings hätten die Landesregierungen in Rheinland-Pfalz wie in vielen anderen Bundesländern längst einen „Katastrophen-Voralarm“ einführen können. Mit einem solchen Voralarm hätten zwar wohl nicht die Schäden an den Häusern und der Infrastruktur, wahrscheinlich aber Tote und Verletzte verhindert werden können.

Der Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, sagte: „Direktor Roselieb hat der gesamten Landesregierung kein gutes Zeugnis ausgestellt und untermauert mit seinen Aussagen die Forderung der Freien Wähler-Landtagsfraktion nach einem sofortigen Rücktritt von Anne Spiegel.“

Der Vertreter der Grünen, Carl-Bernhard von Heusinger, schloss sich Roseliebs Kritik an Landrat Pföhler ausdrücklich an. Die Kritik an Spiegel wies er zurück: „Die Zuständigkeit für den Katastrophenschutz liegt zu keiner Zeit beim Klimaschutzministerium. Dieses hat die Hochwasserdaten vollständig und rechtzeitig an die zuständigen Stellen übermittelt und ist damit seiner Verantwortung vollumfänglich nachgekommen.“

In den vergangenen sieben Monaten war es im Untersuchungsausschuss vor allem um Wetterwarnungen, den Umgang damit und um die Rolle des Landesamts für Umwelt gegangen. Die ehemalige für das Landesamt und den Hochwasserschutz zuständige Ministerin Spiegel war bereits am 11. März gehört worden. dpa