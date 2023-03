Auto mehrfach von Jugendlichen für Spritztouren gestohlen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren haben in Pirmasens das Auto eines Ehepaares für mehrere Spritztouren gestohlen und anschließend wieder abgestellt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Ehepaar habe den Beamten am Samstag gemeldet, dass ihr geparktes Auto in der vorherigen Nacht von Unbekannten gefahren und wieder abgestellt worden sei.

Pirmasens - Es hätten sich Gegenstände in dem Wagen befunden, die ihnen nicht gehörten. Außerdem sei der Wagen getankt worden. Das Paar hatte wahrscheinlich nicht abgeschlossen und den Schlüssel im Auto vergessen.

In der Nacht zum Sonntag sei das Auto erneut gefahren worden. Die Beamten hätten bei der Fahndung zwei Jugendliche kontrolliert und bei ihnen den Fahrzeugschlüssel gefunden. Sie hätten zugegeben, sich das Auto insgesamt viermal für Spritztouren „ausgeliehen“ zu haben. Beide besitzen noch keinen Führerschein. dpa