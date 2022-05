Autofahrer bei Unfall in der Südeifel schwer verletzt

Rettungskräfte und Einsatzfahrzeuge stehen nach dem Unfall auf der B51 bei Newel. © Harald Tittel/dpa

Bei einem Unfall auf der B51 zwischen Newel und Aach-Hohensonne (Kreis Trier-Saarburg) ist am Montag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 36-Jähriger war beim Überholen mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei in Trier mitteilte. Der Lkw-Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock.

Trier - Die B51 musste stundenlang in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die am frühen Nachmittag andauerten. Zur Klärung der Unfallursache und des genauen Ablaufs hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Nach dem Unfall hatte die Polizei zunächst ein angrenzendes Rapsfeld abgesucht, weil nicht klar war, ob im Unfallauto möglicherweise noch ein Kind gesessen hatte. Denn im Auto war ein Kindersitz gewesen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach Rücksprache mit den Angehörigen sei aber bald klar gewesen, dass der 36-Jährige alleine unterwegs war. dpa