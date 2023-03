Autofahrer prallt gegen Felswand - Fahrer schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist im Landkreis Birkenfeld gegen eine Felswand geprallt und schwer verletzt worden. Der Wagen des Mannes geriet am Nachmittag in einer Linkskurve zwischen den Niederreidenbacher Höfen und Mittelreidenbach ins Schleudern und kam von der Bundesstraße 270 ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mittelreidenbach - Am Auto entstand Totalschaden. Den Angaben zufolge waren neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der Straßenmeisterei auch 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort. Die B270 sei zwei Stunden teilweise gesperrt gewesen. dpa