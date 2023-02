Autofahrer stirbt nach Unfall in Krankenhaus

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Nach einem Unfall auf einer Zufahrt einer Bundesstraße in Koblenz ist ein Autofahrer in einem Krankenhaus gestorben. Der 33 Jahre alte Mann hatte am Freitagmorgen aus bislang unbekannten Gründen im Bereich einer Kurve an der B327 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen eine Schutzplanke geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt.