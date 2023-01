Autofahrer stößt auf A3 mit vier Fahrzeugen zusammen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 3 in Höhe Oberhaid (Westerwaldkreis) von der Strecke abgekommen und mit vier Fahrzeugen zusammengestoßen. „Das Trümmerfeld erstreckte sich über die komplette Fahrbahnbreite und über eine Länge von mehreren 100 Metern“, erklärte die Polizei am Dienstagmorgen. Der 24-jährige Unfallverursacher ist demnach in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt.

Oberhaid - Von dieser abgewiesen sei er dann in die vier weiteren Autos gekracht. Vier Menschen seien nach dem Unfall am Montagabend leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Warum der 24-Jährige von der Fahrbahn abkam, war den Angaben nach zunächst unklar. Ein Dashcam-Video, das den Beamten vorliege, soll zur Unfallklärung ausgewertet werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.

Die Fahrbahn der A3 in Richtung Köln musste für mehr als zwei Stunden gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde umgeleitet. dpa