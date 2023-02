Baby und Kleinkind bei Unfall im Auto der Mutter verletzt

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall im Landkreis Bad Dürkheim sind am Mittwoch eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder verletzt worden. Wie die Polizei in Grünstadt berichtete, war die 33-Jährige am Mittwochmittag auf einer Kreisstraße zwischen Altleiningen und Höningen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Grünstadt - Durch den Aufprall wurde die 33-Jährige nach Polizeiangaben schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Säugling sowie ein fünfjähriges Kind auf der Rückbank wurden leicht verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Am Auto entstand Totalschaden. Die Kreisstraße wurde für rund drei Stunden voll gesperrt. Es kamen ein Rettungshubschrauber und eine Drohne zum Einsatz. dpa