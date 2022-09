Bad Neuenahr feiert erstmals nach Flut wieder Kirmes

Erstmals nach der tödlichen Ahrflut 2021 feiert die Kreisstadt des Flusstals wieder die traditionelle Kirmes ihres Stadtteils Bad Neuenahr. „Nach zwei Jahren corona- und flutbedingter Pause“ ist das Volksfest mit Ständen und Fahrgeschäften vom 30. September bis 4. Oktober geplant, wie die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler am Montag mitteilte. „Im Jahr 1 nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 ist dies für viele ein wichtiges Signal“, betonte Bürgermeister Guido Orthen (CDU).

Bad Neuenahr-Ahrweiler - „Mit der Kirmes können wir den Menschen aus dem Ahrtal Abwechslung vom Alltag anbieten.“ Immer noch sind viele Häuser in der Kreisstadt des Landkreises Ahrweiler beschädigt.

Vorerst zum letzten Mal war die Kirmes 2019 ausgerichtet worden. Dann kam die Corona-Pandemie. Bei der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 nach extremem Starkregen starben im Ahrtal mindestens 134 Menschen. Mehr als die Hälfte davon wurden in Bad Neuenahr-Ahrweiler gefunden. Stadtsprecher Michael Rennenberg sagte: „Unser Standesamt hat 75 Todesopfer beurkundet. Davon waren 65 in Bad Neuenahr-Ahrweiler wohnhaft gewesen.“ Die übrigen seien an anderen Orten gemeldet gewesen. dpa