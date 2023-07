Baerbock: In Grenzregionen schlägt das Herz Europas

Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen), Außenministerin. © Michael Kappeler/dpa

Viele Besuche, viele Eindrücke: Mehrere Tage reist Ministerin Baerbock durchs Land und ist auch bei Nachbarn zu Besuch. Sie sieht in den Grenzregionen einen wichtigen Faktor für das Zusammenwachsen Europas. In Frankreich unterzeichnet sie auch gleich ein Abkommen.

Germersheim/Lauterbourg - Außenministerin Annalena Baerbock und ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna haben am Freitag das erste Abkommen zur grenzüberschreitenden Ausbildung der beiden Nachbarländer unterzeichnet. „Es ersetzt frühere regionale Abkommen“, sagte die Grünen-Politikerin Baerbock im französischen Lauterbourg vor der Unterzeichnung. In den Grenzregionen schlage das Herz Europas. Das Abkommen zeige, dass wir jeden Tag bei der Zusammenarbeit noch ein Stückchen besser werden können.

Nach den Worten von Colonna können Auszubildende mit der Vereinbarung künftig den theoretischen Teil in ihrem Heimatland und den praktischen Part ihrer Ausbildung im Nachbarland absolvieren. Die Grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei ein Schlüsselelement. Sie habe sich über die Jahre immer weiter ausgereift.

Baerbock hatte sich am letzten Tag ihrer Sommerreise am Freitag über mehrere Projekte informiert, bei denen die beiden Länder zusammenarbeiten oder von denen sie profitieren. Vor dem Abschluss der Sommertour war die Ministerin in Rheinland-Pfalz in Wörth am Rhein bei einer berufsbildenden Schule, einem Wasserwerk in Steinfeld und beim Technischen Hilfswerk in Germersheim. Dort hob sie die Bedeutung des Katastrophenschutzes angesichts der Gefahren durch den Klimawandel hervor. Beim Katastrophenschutz habe man auch in Deutschland zum Beispiel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal erleben müssen, dass die Krisen nicht vor Deutschland und Europa halt machen. Bei dem Besuch beim THW ließ sie sich die Arbeit mit einem Amphibienfahrzeug erläutern und sprach mit den Mitarbeitern.

„Um schnell auf die Klimakrise reagieren zu können, dazu braucht es einen starken Katastrophenschutz, dafür brauchen wir viel, viel Ehrenamtliche in unserem Land“, sagte die Ministerin. Oft werde auch vergessen, was das THW auch in der von Russland angegriffenen Ukraine leiste. „Wir alle hoffen, dass es in Zukunft nicht viele Krisen gibt“, sagte die Ministerin. Aber man müsse darauf vorbereitet sein. Politik müsse das ehrenamtliche Engagement weiter stärken und bürokratische Hürden weiter abbauen, damit auch grenzübergreifend schnell gehandelt werden könne.

Bei der Stärkung des Katastrophenschutzes warf Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der Bundesregierung mangelnde Ehrlichkeit vor. „Egal ob die Bundesinnenministerin mehrfach seit der Ahrtalkatastrophe oder aktuell die Bundesaußenministerin: Ständig betont die Bundesregierung die Wichtigkeit eines starken Zivil- und Katastrophenschutzes und kündigt dessen Ausbau an. Wenn es aber um die Umsetzung geht, leider absolute Fehlanzeige“, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Es brauche Taten statt leerer Worte.

Zum Abschluss der mehrtägigen Sommerreise unter dem Motto „Gemeinsam stark“ zu den Themen Resilienz und Widerstandsfähigkeit Deutschlands, betonte Baerbock ihre Intention. Sie sei in Deutschland unterwegs, weil im Lichte dieses Angriffskrieges viele Menschen, viele Fragen haben. Es sei für eine Außenministerin wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ihr Fazit: An vielen Orten Deutschlands sei zu spüren, was unser Land zusammenhält. dpa