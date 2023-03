Bätzing-Lichtenthäler hat Verständnis für Warnstreik

Sabine Bätzing-Lichtenthäler. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat Verständnis für den Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr gezeigt. „Ein Stück muss es schon weh tun, sonst hat der Streik seinen Sinn verfehlt“, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Mainz. „Das Streikrecht ist ein ganz verbrieftes Arbeitnemer- und Arbeitnehmerinnenrecht“, sagte sie zur Kritik aus der CDU und der Mittelstandsvereinigung an der Dimension des Warnstreiks.

Mainz - Es sei den Gewerkschaften schon zuzutrauen, „die Dinge so zu sehen, dass es angemessen ist“, betonte Bätzing-Lichtenthäler.

Zu dem bundesweiten Verkehrswarnstreik hatten Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aufgerufen, um in ihren jeweiligen Tarifkonflikten höhere Löhne erstreiten. In Rheinland-Pfalz war das befürchtete Chaos im morgendlichen Berufsverkehr nach Polizeiangaben ausgeblieben. dpa