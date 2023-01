Baldauf erwartet intensive Diskussionen bei Klausur

Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf in Mainz. © Boris Roessler/dpa

Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf rechnet nach eigenen Worten mit lebhaften Diskussionen bei der am Dienstag begonnenen Klausurtagung über den künftigen Vorsitz der Landtagsfraktion. Er gehe mit dem Gefühl in die Sitzung, „dass wir eine Verantwortung für diese Partei haben und für die Fraktion“, sagte Baldauf zu Beginn der Klausurtagung vor Journalistinnen und Journalisten.

Mainz - „Das muss die Fraktion heute intensiv diskutieren und da brauchen wir eine Lösung.“

Baldauf hatte am 22. Dezember überraschend seinen Rücktritt zum 31. März mitgeteilt und dies nach einer Pressemitteilung damit begründet, dass es „jetzt Zeit“ sei, „den Übergang in der Landtagsfraktion einzuleiten“. Dieser Entscheidung ging nach Informationen aus Fraktionskreisen eine heftige Kontroverse voraus. Auf die Frage, ob es bei der Rücktrittsentscheidung zum 31. März bleibe, antwortete Baldauf am Dienstag: „Das wird jetzt gleich alles angesprochen. Wie Sie festgestellt haben, habe ich bisher in der Presse nichts gesagt.“ dpa