Barmer: Höchststand bei Covid-Krankmeldungen Ende März

Eine biologisch-technische Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der Ende März erreichte Scheitel der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat zu zahlreichen Krankmeldungen geführt. Die Krankenversicherung Barmer registrierte für das Bundesland den bisher höchsten Stand von Krankschreibungen wegen Covid-19. In der Woche vom 21. bis 27. März seien deswegen 219 von 10.000 bei Barmer versicherten Beschäftigten arbeitsunfähig gewesen, teilte die Krankenversicherung mit.

Mainz - Dies waren rund vier Mal so viel wie zu Spitzenzeiten der ersten Corona-Wellen mit bis zu 55 Krankschreibungen auf 10.000 bei Barmer versicherten Beschäftigten.

Rheinland-Pfalz lag damit Ende März im Mittelfeld der Bundesländer. Nach den Barmer-Daten gab es in Thüringen die meisten Krankschreibungen wegen Covid-19 - dort kamen auf 10.000 Versicherte 334, die arbeitsunfähig waren. Dahinter folgte Mecklenburg-Vorpommern (324). Am wenigsten waren es in Hamburg (94) und Bremen (113).

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz erreichte am 29. März mit 1747,1 ihren Höchststand. Die Hospitalisierungsinzidenz war zeitversetzt am 9. April am höchsten - damals gab es 8,49 Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner. dpa