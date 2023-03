BASF warnt Anwohner vor „Fackeltätigkeit“ im Werksteil Nord

Schornsteinen auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF. © Uwe Anspach/dpa

Beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen kann es in dieser Woche zu sichtbarem Feuerschein kommen. Grund sei das Wiederanfahren einer Anlage im Werksteil Nord, teilte der Konzern am Montag in Ludwigshafen mit. Die Folge könnten sogenannte Fackeltätigkeiten sein. Diese würden möglicherweise bis zum Ende der Woche sichtbar sein. „BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis“, heißt es in der Mitteilung.