Bauarbeiter finden Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg

Teilen

Ein Absperrband der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Bauarbeiter haben bei Baggerarbeiten in der Pfalz eine deutsche Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Das teilte die Polizeiinspektion Zweibrücken am Samstag mit. Der etwa 10,5 Zentimeter große Sprengkörper sei am Freitag neben der L478 zwischen Groß- und Kleinsteinhausen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Kampfmittelräumdienst habe die Granate untersucht und zur Entschärfung in Verwahrung genommen.

Großsteinhausen - „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die nähere Umgebung“, so die Polizei. dpa