Bayern in Mainz unter Druck

Julian Nagelsmann steht vor dem Spiel auf dem Platz. © Sven Hoppe/dpa

Nach drei Unentschieden in der Fußball-Bundesliga muss der FC Bayern am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) wieder gewinnen - oder der Titel im DFB-Pokal ist weg. Die Münchner treten im Achtelfinale beim FSV Mainz 05 an. Man wolle natürlich gerne ins Finale und den Pokal gewinnen, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Dafür müsse man den Schritt in Mainz machen.

Mainz - Im April 2021 und im April 2022 feierten die 05er Bundesliga-Heimsiege gegen den FC Bayern. dpa