Beck gratuliert Phantom-Bundestagsabgeordnetem Mierscheid

Kurt Beck (SPD). © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hat dem erfundenen, aber legendären Bundestagsabgeordneten Jakob Maria Mierscheid am Mittwoch zum 90. Geburtstag gratuliert. „Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein fantastischer Geburtstag, der heute gefeiert wird“, sagte Beck der Deutschen Presse-Agentur im südpfälzischen Steinfeld mit einem Augenzwinkern.

Steinfeld/Berlin - Er habe Mierscheid schon gekannt, bevor dieser 1979 zum Bundestagsmitglied wurde, fügte er lachend hinzu. Man habe allerdings „immer indirekten Kontakt gehabt“.

Die Kunstfigur Mierscheid war Ende 1979 von mehreren SPD-Bundestagsabgeordneten in Bonn erfunden worden. Der laut Vita katholische Mierscheid, gelernter Schneider, Vater von vier Kindern aus dem Hunsrück, sollte laut Legende Nachrücker für den gestorbenen Politiker Carlo Schmid sein. Die Idee der Genossen hinter dem Phantom: Man wollte die Abgeordneten „von Zeit zu Zeit an das wahre Leben erinnern, was durchaus auch mal lustig sein darf“.

Beck sagte, er habe eigentlich die Festveranstaltung in Mierscheids Heimatgemeinde Morbach im Hunsrück anlässlich des runden Geburtstags besuchen wollen, die am späten Nachmittag geplant ist. Wegen einer starken Erkältung habe er aber leider absagen müssen. Nach Angaben des Morbacher Bürgermeisters Andreas Hackethal (CDU) werden zu der Feier „hochrangige Besucher“ erwartet, „prominente Wegbegleiter aus der Politik“ wollten Grußworte übermitteln.

Beck sagte weiter schmunzelnd: „Für die Vielzahl der Anregungen und der politischen Impulse von Mierscheid kann man nur danke sagen.“ Er sei zuversichtlich, dass der Abgeordnete, den noch nie jemand gesehen hat, 100 Jahre alt werde. „Dem Bundestag kann es nur gut tun.“ Beck war von 1994 bis 2013 Regierungschef in Rheinland-Pfalz.

Er jedenfalls, sagte Beck weiter, bewundere Mierscheid. „Es ist schon so, dass man diese unkonventionelle Art und Weise, Politik zu gestalten, sich auch als Vorbild nehmen kann.“ Zur Geburtstagsfeier werde Mierscheid natürlich eher nicht kommen. „Es gibt Vermutungen, dass er sich um den Weltfrieden derzeit in besonderer Weise bemüht und dass er international unterwegs ist“, sagte Beck lachend. dpa