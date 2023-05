Bei Unkrautbekämpfung Garage in Brand gesetzt

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Beim Abflammen von Unkraut in seiner Hofeinfahrt hat ein 85-Jähriger im Landkreis Kusel unabsichtlich einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, griff das Feuer am Freitagnachmittag auf die Garage und zwei darin abgestellte Autos über. Der 85-Jährige konnte die Wagen noch aus der Garage fahren, zog sich aber eine Rauchgasvergiftung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Schönenberg-Kübelberg - Die Autos wurden den Angaben zufolge erheblich beschädigt. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg mit fast 30 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. dpa