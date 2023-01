Beim Sortieren in Heizkraftwerk wertvolle Goldmünze entdeckt

Eine wertvolle sogenannte Krügerrand-Münze hat ein Mitarbeiter in einem Biomasse-Heizkraftwerk in Rheinland-Pfalz gefunden. Der Mitarbeiter des Energieversorgers OIE sei bereits im Frühjahr 2022 beim Aussortieren von Metallstücken in Hoppstädten-Weiersbach (Landkreis Birkenfeld) auf die goldene Münze gestoßen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag mit.

Hoppstädten-Weiersbach - Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Der Mitarbeiter habe seine Vorgesetzten informiert, die wiederum das Wertstück im Fundbüro abgaben. Rund ein halbes Jahr lag die Münze demnach im Fundbüro, doch die Besitzer meldeten sich nicht. Die südafrikanische Münze, die als älteste Anlagenmünze gilt, kehrte zu dem Unternehmen zurück und wurde anschließend auf einen Wert von 1800 Euro geschätzt.

Der Energieversorger verkaufte die Münze an ein Unternehmen in Idar-Oberstein und spendete den Erlös an den Verein Kinder- und Jugendhilfe Hoppstädten-Weiersbach sowie den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Die Spende wurde nun am Montag übergeben. Auch das Unternehmen in Idar-Oberstein verzichtete auf den Erlös und übernahm die Kosten für den Transport und der Verarbeitung der Münze. dpa