Belohnung für Hinweise zu Brandserie in Mainz

Teilen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat nach einer ungeklärten Brandserie eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise zu mutmaßlichen Tätern ausgeschrieben. Seit Januar 2022 sei es zu mehr als 60 einzelnen Bränden in der Mainzer Neustadt gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei seien mehr als 100 Mülltonnen, Fahrzeuge sowie eine Garage beschädigt worden.

Mainz - Drei Menschen seien durch das Einatmen von Rauchgas verletzt worden. Der Sachschaden liegt bei rund 200.000 Euro. Die Polizei habe noch keine Tatverdächtigen ermitteln können. Die Belohnung soll nun Hinweise zu möglichen Brandstiftern liefern. dpa