Beschäftigte der Unimedizin ziehen durch Mainz

Verdi-Fahnen während einer Demonstration. © Ole Spata/dpa/Symbolbild

Am zweiten Tag ihres Warnstreiks wollen nicht-ärztliche Beschäftigte der Mainzer Unimedizin am Freitag durch das Zentrum der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ziehen. Der Demonstrationszug soll um 10.00 Uhr am Haupteingang zum Gelände der größten Klinik von Rheinland-Pfalz beginnen und unter anderem zum Wissenschaftsministerium führen. Die Beschäftigten fordern mehr Geld, Verdi rechnet mit bis zu 1000 Teilnehmern.

Mainz - Die Gewerkschaft hatte ein Angebot der Unimedizin mit einer dreistufigen Entgelterhöhung abgelehnt, somit waren die letzten Verhandlungen am vergangenen Mittwoch ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Dauern soll der Warnstreik noch bis zum frühen Samstagmorgen. Mit einem Notdienst werden laut Unimedizin dringende Behandlungen gewährleistet, es könne aber zu Verzögerungen oder Terminabsagen kommen. dpa