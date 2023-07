Beschlagnahmte weiße Tigerdame trifft in der Pfalz ein

Ein weißes Tigerjunges erkundet das Gehege. © picture alliance / dpa/Archivbild

Ein bei einem privaten Besitzer in Tschechien beschlagnahmtes weißes Tigerjunges trifft am Freitag in seinem neuen Zuhause in Rheinland-Pfalz ein. Die exotische Katze Charlota wird nach ihrer Ankunft in Maßweiler im Kreis Südwestpfalz in einem natürlich gestalteten Gehege von über 850 Quadratmetern untergebracht.

Maßweiler - Das schätzungsweise ein Jahr alte Tier war von tschechischen Behörden 2022 beschlagnahmt worden. Videos im Internet hatten Ermittler auf die Spur des Halters gebracht. Charlota kam zunächst in den Zoo von Hodonin bei Brünn, von wo aus die Tigerdame jetzt zur Auffangstation Tierart der Tierschutzorganisation Vier Pfoten gebracht wurde.

Weiße Tiger faszinieren viele Menschen. Das Zauber-Duo Siegfried und Roy war für seine Auftritte mit den Raubtieren weltbekannt. In freier Natur kommen die Großkatzen so gut wie nicht mehr vor. Sie werden oft vom Menschen gezüchtet, und zwar untereinander. Das führt zu gesundheitlichen Problemen. Mancherorts werden sie von Privatleuten als Statussymbol gehalten - das kann dann so enden wie bei Charlota. dpa