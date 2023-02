Beste Stimmung und tolles Wetter bei Mainzer Rosenmontagszug

Ein Motivwagen des Mainzer Carneval-Vereins MCV fährt durch die Mainzer Innenstadt. © Andreas Arnold/dpa

Motivwagen mit bissiger Satire, fröhliche Menschen am Straßenrand und Sonnenschein und „schicke Uniformen“: Die Landhauptstadt feiert ihren Rosenmontagszug nach zwei Jahren Corona-Abstinenz.

Mainz - Bei strahlendem Sonnenschein haben Fastnachtfans aus Mainz und Umgebung dem Rosenmontagszug zugejubelt und auf den Straßen der Landeshauptstadt ausgelassen geschunkelt und gefeiert. Schon in der Mainzer Neustadt, wo sich der närrische Lindwurm um 11.11 Uhr auf die sieben Kilometer lange Strecke gemacht hatte, standen Tausende Zuschauer in mehreren Reihen am Straßenrand und riefen pausenlos „Helau“

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) rechnet als Veranstalter - wie vor Corona - mit rund 550.000 Zuschauern. Ein besonderes Augenmerk vieler gilt den zehn Motivwagen mit ihren satirischen Kommentaren zur Innen- und Weltpolitik und dem Mainzer Geschehen. Der Bundeskanzler ist auf einem als „Scholzomat“ zu sehen. Die bissige Satire der Fastnachter trifft auch den russischen Kriegsherrn Wladimir Putin und die Mullahs im Iran.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begrüßte die Menschen von der Ehrentribüne mit Helau-Rufen. „Gott Jokus meint es gut mit uns“, sagte sie mit Blick auf das frühlingshafte Wetter.

Innenminister Michael Ebling (SPD) besuchte vor dem Start des Rosenmontagszugs in einer Uniform der Prinzengarde die Gesamtbefehlsstelle der Polizei in Mainz. „Einmal im Jahr will ich den schicken Uniformen der Polizei Konkurrenz machen“, scherzte der SPD-Politiker und bekennende Fastnachter bei der Begrüßung von Polizeipräsident Reiner Hamm. „Auch ich hatte Fastnachts-Sehnsucht“, sagte Ebling in Anspielung auf zwei Jahre Corona-Zwangspause.

„Bisher war alles weitgehend friedlich“, sagte Ebling über die Straßenfastnacht. Mit Blick auf die insgesamt mehr als 300 Umzüge im Land hoffe er auf „friedliches und ausgelassenes Feiern“. Allein in Mainz seien am Rosenmontag rund 1000 Polizisten im Einsatz, landesweit mehr als 1700.

„Wir sind auf alles vorbereitet“, sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Der Umzug wird der 119. seit der Premiere im Jahr 1838 sein. Die Kosten für die Sicherheit seien exorbitant gestiegen, hatte MCV-Präsident Hannsgeorg Schönig im Vorfeld gesagt. Auch die Finanzierung der Motivwagen sei schwierig gewesen. Es sei aber gelungen, andere Vereine und Garden daran zu beteiligen.

Der Start in den Rosenmontag war nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. „Besondere polizeiliche Einsätze sind ebenfalls keine zu verzeichnen“, teilte das Polizeipräsidium in Mainz am Vormittag in einer ersten Bilanz mit. Bereits bis zum späten Vormittag sei eine Vielzahl an Karnevalisten mit Zügen an den Bahnhöfen angekommen.

Die Leitung des Mainzer Rosenmontagszugs zeigte sich begeistert vom sonnigen Frühlingswetter und der Stimmung auf den Straßen. „Es ist super. Besser geht's nicht“, sagte Thorsten Hartel, Sprecher der Zugleitung, der Deutschen Presse-Agentur. Die Freude, dass nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Rosenmontagszug stattfinde, sei riesengroß. „Die Garden, die Vereine sind richtig heiß darauf, dass es wieder losgeht.“ dpa