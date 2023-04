Betrunkene fährt mit Auto gegen Hauswand: Zwei Verletzte

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut ist eine Frau mit ihrem Auto in Kallstadt (Landkreis Bad Dürkheim) gegen eine Hauswand gefahren - sie und eine weitere Insassin sind dabei verletzt worden. Die Mitfahrerin auf der Rückbank sei bei dem Unfall in der Nacht zu Sonntag nicht angeschnallt gewesen, teilte die Polizei mit. Sie kam in ein Krankenhaus.

Kallstadt - Die 45 Jahre alte Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Die Beamten nahmen ihr den Angaben nach den Führerschein ab und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 16.000 Euro. dpa