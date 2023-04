Betrunkener 21-Jähriger verursacht Autounfall

Teilen

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener 21-Jähriger hat in Ludwigshafen einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann am Sonntagabend auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Dessen 24-jähriger Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin hätten dabei leichte Verletzungen erlitten. Zudem sei ein Schaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro entstanden.

Ludwigshafen - Der Fahrer hatte laut Mitteilung einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. dpa