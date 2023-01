Betrunkener Autofahrer fährt an Bordsteine und flüchtet

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Autofahrer ist in Prüm in der Westeifel durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und dann vor der Polizei geflüchtet. Zeugen zufolge soll er am Freitag zunächst mit seinem Auto gegen eine Verkehrsinsel geprallt sein, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dann soll er in Niederprüm fortlaufend an den Bordstein gefahren sein. Schließlich sei der 34-Jährige in der Mitte der Fahrbahn, aber teils auch über den Randstreifen in Richtung A60 gefahren.

Prüm - Auf der Autobahn gab eine Streife der Polizei Anhaltezeichen. Auf diese habe der Autofahrer nicht reagiert. Nachdem er an der Anschlussstelle Wittlich-West abgefahren war, konnte er den Angaben zufolge mit Unterstützung von Polizisten aus Wittlich gefahrlos angehalten werden - rund 50 Kilometer entfernt von der Verkehrsinsel in Prüm. Sein Führerschein wurde nach der Entnahme einer Blutprobe sichergestellt. Der Blutalkoholwert des Mannes wurde nicht mitgeteilt. dpa