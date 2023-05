Betrunkener randaliert an Raststelle und kommt ins Gefängnis

Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein Betrunkener hat an der Raststätte Wattenheim (Landkreis Bad Dürkheim) der Autobahn 6 am Samstag heftigst randaliert und andere Gäste belästigt. Eine Polizeistreife griff den 30-Jährigen nach einem Hinweis von Raststättenmitarbeitern an der Tankstelle auf. Pech für den Mann: Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 30-Jährigen mehrere offene Haftbefehle vorlagen.

Wattenheim - Die Polizisten brachten den Betrunkenen deswegen direkt ins nächste Gefängnis. dpa