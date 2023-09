Biden: Auf dem Weg zum G20-Gipfel Zwischenstopp in Ramstein

Joe Biden, Präsident der USA, gibt Oberst Angela Ochoa die Hand. © Evan Vucci/AP

US-Präsident Joe Biden hat auf dem Weg zum G20-Gipfel in Indien laut mitreisenden Reportern einen Zwischenstopp auf der US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein eingelegt. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete demnach zum Auftanken am frühen Freitagmorgen auf der Militärbase. Danach hob das Flugzeug ab Richtung Tagungsort Neu Delhi.

Ramstein - In der Vergangenheit hatten immer wieder hochrangige US-Vertreter kurz Halt in der Westpfalz gemacht - vor allem zum Tanken. 2019 war Vizepräsident Mike Pence und 2018 Präsident Donald Trump in Ramstein, zuvor etwa auch Trumps Amtsvorgänger Barack Obama und Bill Clinton. Biden hatte erst im Februar auf dem Weg nach Polen und in die Ukraine kurz auf der riesigen US-Luftwaffenbasis Station gemacht.

In jüngster Zeit war Ramstein auch mehrmals Konferenzort für internationale Beratungen über Waffenlieferungen an Kiew. Die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich am 19. September erneut unter US-Führung auf der Air Base in Rheinland-Pfalz. dpa