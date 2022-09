Bingen hat die höchste Privatauto-Dichte in Rheinland-Pfalz

Bingen hat die höchste Privatauto-Dichte in Rheinland-Pfalz. Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen dort 824 Autos, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Die geringste Pkw-Dichte verzeichnen die Statistiker in den kreisfreien Städten Mainz (466) und Trier (491). Landesweit kommen im Schnitt 634 zugelassene Autos auf 1000 Bewohnerinnen und Bewohner.

Bad Ems - Stand der Auswertung ist der 1. Januar dieses Jahres.

In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Autos landesweit. 2012 waren es noch knapp 2,3 Millionen Autos, in diesem Jahr dagegen 2,6 Millionen, hieß es. Rheinland-Pfalz hat bundesweit die zweithöchste Auto-Dichte und folgt damit auf das Saarland. Rein elektrische Autos machen mit 1,1 Prozent noch einen kleinen Anteil der Autos im Land aus, die Zahl der Neuzulassungen nimmt jedoch zu. Im ersten Halbjahr dieses Jahres hatten demnach 17 Prozent der Zulassungen einen reinen Elektromotor. dpa