Binz: Sind gut auf Geflüchtete vorbereitet

Migration

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz geht davon aus, dass das Land die im Winter erwarteten zusätzlichen Flüchtlinge gut unterbringen kann. Obwohl viele Erstaufnahmeeinrichtung im Land voll sind, sei man gut vorbereitet: „Wir haben seit Beginn des Jahres schon 3000 zusätzliche Plätze in unseren Aufnahmeeinrichtungen des Landes geschaffen und wir schaffen jetzt bis Ende des Jahres noch weitere zusätzliche Plätze“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei „SWR Aktuell Rheinland-Pfalz“.

Mainz - Nach den Erfahrungen von 2015 habe man gehandelt und unter anderem das Aufnahmesystem der Einrichtungen komplett neu strukturiert. „Gerade weil man damals die richtigen Schlüsse gezogen hat, war es uns jetzt kurzfristig möglich, so viele zusätzliche Plätze zu aktivieren“, erklärte die Ministerin.

In der Bevölkerung sieht sie auch weiterhin eine große Bereitschaft, Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Dazu gehörten neben den Flüchtlingen aus der Ukraine auch Menschen aus anderen Krisengebieten, wie Syrien oder Afghanistan: „Es ist absolut richtig, diesen Menschen zu helfen - und sie haben auch das Recht darauf, hier einen Asylantrag zu stellen.“ dpa