Bischof spricht von Hoffnung gegen Krieg und Sinnlosigkeit

Teilen

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Zum Osterfest hat der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf zur Überwindung von Ängsten aufgerufen, gerade auch in Zeiten des Krieges. „Viele haben Angst, welche Folgen der brutale Krieg in der Ukraine haben wird, welche persönlichen folgen, welche wirtschaftlichen Konsequenzen“, sagte der katholische Geistliche in seiner Osterpredigt im Mainzer Dom laut Redetext.

Mainz/Darmstadt - Die Bilder zerstörter Städte und ermordeter Menschen verfolgten nicht wenige Menschen bis in die Nacht hinein. „Und vielleicht haben Menschen auch eine Urangst vor dem Verschwinden und der Sinnlosigkeit.“

Ostern bedeute „Ängste überwinden, Zweifel nicht verschweigen, Hoffen gegen jede Hoffnung“, sagte Kohlgraf. Christinnen und Christen sollten „Menschen sein, die so leben, dass andere sie nach ihrer Hoffnung fragen“. Der Bischof fügte hinzu: „Das Grab ist nicht mehr der Ort, an dem jede Hoffnung stirbt.“

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, sprach den russischen Machthabern das Recht ab, in diesem Jahr in den traditionellen Osterjubel einzustimmen. In der Ukraine geschehe entsetzliches Unrecht, sagte Jung in seiner Osterbotschaft. „Wenn Menschen andere Menschen angreifen, ihre Städte zerstören und töten, verbünden sie sich mit dem Tod. Sie dienen dem Tod und stellen sich gegen Gottes Botschaft vom Leben.“ Die Mächtigen im Kreml könnten nicht in diesen Osterjubel einstimmen und zugleich Menschen nach dem Leben trachten. dpa