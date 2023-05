Bischof Wiesemann eröffnet Maiandachten in Speyer

Eine Frau betrachtet in der Ausstellung „Kreuz und Krone“ das Bein eines Jesuskindes aus einem gotischen Gnadenbild der Muttergottes mit Kind. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Unter der Leitung von Bischof Karl-Heinz Wiesemann beginnen am Samstag (6. Mai) im Dom in Speyer die diesjährigen Maiandachten (18.00 Uhr). Die Gestaltung übernehmen der Domchor, die Sopranistin Annabelle Hund und das Domorchester mit dem „Magnificat“ von John Rutter, wie das Domkapitel am Dienstag mitteilte. Bis 27. Mai sind vier Andachten geplant, eine Zusammenkunft mit Gregorianischer Musik bildet den Abschluss von „Halte.

Speyer - Punkt.Maria“.

Der Speyerer Dom ist der Gottesmutter Maria geweiht und war im Mittelalter ein bedeutender Wallfahrtsort. Allerdings wurde das wundertätige Gnadenbild 1789 von französischen Revolutionären vor dem Dom in Stücke gehauen. Nur ein Bein einer Jesuskindfigur wurde gerettet, es ist heute im Dom- und Diözesanmuseum zu sehen. dpa