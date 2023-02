Bomben in Koblenz entschärft

Ein Polizeiwagen fährt durch ein wegen einer Bombenentschärfung gesperrtes Viertel. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Die beiden im Koblenzer Stadtteil Güls in einem Steilhang gefundenen Bomben sind entschärft worden. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, wurde die Sperrung im Umkreis des Fundortes wieder aufgehoben. Die betroffenen Anwohner konnten damit zurück in ihre Häuser. Am vergangenen Mittwoch war eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei routinemäßigen Sondierungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes gefunden worden.

Koblenz - Darüber hinaus wurde noch eine zweite Bombe entdeckt, die laut Stadt allerdings nur noch zur Hälfte vorhanden war - allerdings mit Zünder, so dass auch hierbei eine Entschärfung nötig war. dpa