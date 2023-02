Bombenentschärfung an Steilhang: Bergung mit Seilwinde

Teilen

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Im Koblenzer Stadtteil Güls werden am Dienstag zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Da sich die beiden britischen Bomben in einem Steilhang am Burgberg befinden, wird die Höhenrettung der Feuerwehr die Blindgänger mit einer Seilwinde den Hang hinaufziehen, wie die Stadt Koblenz am Montag mitteilte. Bis 9.00 Uhr müssen rund 900 Menschen im Umkreis von 500 Metern um den Einsatzort ihre Häuser verlassen.

Koblenz - Die Bevölkerung wurde mit Handzetteln über die Maßnahme informiert. Bei der Feuerwehr wurde zudem eine Info-Hotline eingerichtet.

Beide Bomben wurden in der vergangenen Woche kurz nacheinander bei Sondierungsarbeiten gefunden. Eine der Bomben ist nur noch zur Hälfte vorhanden, jedoch mit Zünder. Daher ist den Angaben zufolge auch dort eine Entschärfung nötig. Wann genau die Entschärfungen am Dienstag stattfinden und wie lange sie dauern, war noch unklar. dpa