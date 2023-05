Brand einer Lagerhalle in Alzey ist weitgehend gelöscht

Teilen

Feuerwehrleute löschen einen Brand in einer Lagerhalle in Alzey. © 5VISION.NEWS/dpa

Der Brand einer etwa 4000 Quadratmeter großen Lagerhalle im rheinhessischen Alzey ist weitgehend gelöscht. „Das Feuer ist aus. Es gibt noch kleine Glutnester, die wir gezielt ablöschen“, sagte Wehrleiter Joachim Ganz am Samstag. Die Löscharbeiten hätten bis in die frühen Morgenstunden gedauert.

Alzey - „Aktuell sind wir noch mit 15 Mann vor Ort, die Nachlöscharbeiten dauern wohl bis in den späten Nachmittag“, erklärte Ganz. Niemand sei verletzt worden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Bei dem am Freitagabend ausgebrochenen Brand sei es zu starker Rauchentwicklung gekommen. „Wir haben in der Nacht das komplette Hallendach entfernen lassen, damit wir besser sehen und drankommen“, sagte Ganz. In der Halle habe sich unter anderem eine Werkstatt für Oldtimer befunden. Dort seien etwa zehn Autos abgebrannt. dpa