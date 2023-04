Brand in Wohnhaus in Koblenz

Teilen

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einem Wohnhaus in Koblenz ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz, teilte das Polizeipräsidium mit. Der Rettungsdienst samt Notarzt habe zwei Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Das Haus befindet sich im Stadtteil Pfaffendorf. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.