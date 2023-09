Bülent Ceylan, Sally und Jochen Schropp werben gemeinsam

Vorlesen schafft Chancen © Uwe Anspach/dpa

Comedian Bülent Ceylan, Foodbloggerin und Unternehmerin Sally sowie der Schauspieler und Moderator Jochen Schropp werben in Videoclips dafür, Kindern vorzulesen. Unter dem Motto „Vorlesen schafft Chancen“ weisen die Prominenten ehrenamtlich in Kurzfilmen der Stiftung Lesen darauf hin, dass jeder achte Erwachsene in Deutschland nicht gut lesen und schreiben kann.

Mainz - „Erwachsene, die nicht gut lesen können, lesen ihren Kindern auch nicht vor“, erläutert die Geschäftsführerin der Programme der Stiftung Lesen, Sabine Uehlein, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur die Idee für das Filmprojekt zum Weltalphabetisierungstag (8. September). „Vorlesen ist als Prävention ganz wichtig.“ Und: „Kinder lernen besser Lesen, wenn ihnen vorgelesen wird. Das kann ihre Biografie von Anfang an beeinflussen.“

„Viele Eltern fühlen sich vom Vorlesen überfordert“, sagte Uehlein. Dies gelte besonders für die, die mit dem Lesen Schwierigkeiten hätten. Da seien auch das Umfeld und die Gesellschaft gefragt, Jungen und Mädchen mal vorzulesen. „Wir müssen das abstrakte Vorlesen vom Sockel holen“, betonte Uehlein. „Einfach probieren. Es ist ganz normal, dass Kinder dazu auch mal keine Lust haben.“ dpa