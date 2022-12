Bürger können sich bei Aktionsplan gegen Lärm einbringen

Anregungen und Vorschläge von Bürgern sollen den Schutz der Rheinland-Pfälzer vor Lärm verbessern und möglichst in einen neuen Aktionsplan des Landes einfließen. Bis Ende Februar 2023 können Ideen auf einer Online-Beteiligungsplattform, per Mail oder Post eingereicht werden, wie das Umweltministerium in Mainz am Freitag mitteilte.

Mainz - Rund 10 Prozent der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz - fast 380.000 Menschen - seien entlang von Hauptverkehrsstraßen einem sogenannten mittleren Lärmpegel über 24 Stunden ausgesetzt, der eine von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene maximale Schwelle überschreite. „Lärm ist für viele Menschen allgegenwärtig“, sagte Umweltministerin Katrin Eder von den Grünen. In Rheinland-Pfalz gälten mehr als 61.000 Menschen durch Lärm von Hauptverkehrsstraßen als stark belästigt, bei mehr als 15.000 Menschen sei von starken Schlafstörungen auszugehen. Insofern wolle die Landesregierung die Menschen besser vor Lärmbelästigung schützen.

Eine Lärmkartierung des Landesamtes für Umwelt (LfU) für das Jahr 2022 liefere einen Überblick über die aktuelle Belastung, sie kann im Internet eingesehen werden. „Die Kartierung zeigt, dass neben den großen Städten auch viele kleinere Kommunen von Verkehrslärm stark betroffen sind“, sagt LfU-Präsident Frank Wissmann. Nun könne jede eingehende Stellungnahme dazu beitragen, wirkungsvolle Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

In den übergreifenden Lärmaktionsplan sollen die bisherigen kommunalen Lärmaktionspläne überführt werden. Nicht enthalten sind indes die Ballungsräume Mainz, Koblenz und Ludwigshafen, die jeweils eigene Lärmaktionsplanungen haben. dpa