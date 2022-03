Bundeskanzler lobt Forschung an künstlicher Intelligenz

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht. © Michael Sohn/POOL AP/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für den Standort Deutschland hervorgehoben. „Ich bin sehr dankbar, hier sein zu können und sehr beeindruckt“, sagte er nach einem Besuch im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) am Freitag in Kaiserslautern. Denn es sei „doch wichtig zu wissen, dass Deutschland in den Fragen der künstlichen Intelligenz zu den Ländern zählt, die vorne an dabei sind“, wenn es um die wissenschaftliche Durchdringung und die technologische Kompetenz gehe.

Kaiserslautern - Im DFKI hatte sich Scholz - begleitet von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) - unter anderem über KI als Unterstützer des Menschen informiert. Zusammenfassend bemerkte er: „Ein beeindruckender Besuch und eine großartige Gelegenheit für Erkenntnisse und für ein bisschen Stolz, weil es hier in unserem Land ist.“

Anschließend wollte der Bundeskanzler das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern besuchen, um dort mit jungen Polizistinnen und Polizisten zu sprechen und sich in die Kondolenzbücher für zwei getötete Kollegen einzutragen. Eine Polizeianwärterin (24) und ein Polizeikommissar (29) waren Ende Januar bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Kusel erschossen worden. dpa