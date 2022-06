CDU-Chef: Offene Diskussion über allgemeine Dienstpflicht

Ein Soldat tritt auf dem Übungsplatz vor. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf hat eine „offene und vorurteilsfreie Debatte“ über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht in Deutschland gefordert. Die Voraussetzungen für die Einführung einer solchen Pflicht in der Bundeswehr oder einer am Gemeinwohl orientierten Einrichtung und mögliche Anreizsysteme müssten geprüft werden, erklärte Baldauf am Montag.

Mainz - Dafür wolle er an diesem Mittwoch auch im CDU-Bundesvorstand werben und zudem einen entsprechenden Antrag auf dem Bundesparteitag einbringen.

Baldauf begrüßte Äußerungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der am Wochenende eine Debatte über die Einführung eines sozialen Pflichtdiensts für junge Menschen angeregt hatte. Die Beteiligung Steinmeiers an dieser Diskussion gebe ihr einen „zusätzlichen Schub“, sagte der Partei- und Fraktionschef weiter.

Baldauf sprach sich erneut für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für Männer und Frauen in Deutschland aus. „Ein aktives Mitarbeiten in gemeinwohlorientierten Einrichtungen dient dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördert die Sozialkompetenz“, sagte er. Es gelte aber auch, das Bewusstsein für die Bedeutung der Bundeswehr als zentrales Element der Sicherheitsarchitektur und ihre Verwurzelung in der Mitte der Gesellschaft zu stärken und den Beruf des Soldaten und der Soldatin aufzuwerten. dpa