CDU-Landesparteitag beginnt mit Blick auf die Ukraine

Zum Auftakt eines Parteitags der CDU Rheinland-Pfalz hat die scheidende Landesvorsitzende Julia Klöckner der Opfer des Ukraine-Kriegs gedacht. Sie bat am Samstag die nach Wittlich gekommenen Delegierten, „sich vor Augen zu führen, dass in dieser Stunde, in der wir zusammen sind, Menschen um ihr Leben kämpfen und ihre Heimat verteidigen - mögen sie behütet bleiben!“

Wittlich - Auf der Tagesordnung der Versammlung steht die Wahl eines neuen Landesvorstands. Nach den historisch schlechtesten Ergebnissen bei einer Landtags- und einer Bundestagswahl in dem traditionell eher konservativen Bundesland will die Partei nach den Worten Klöckners „einen neuen Aufbruch wagen für zukunftsfeste Strukturen“. Einziger Kandidat für die Nachfolge der Bundestagsabgeordneten Klöckner ist der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf, der von 2006 bis 2010 schon ihr Vorgänger an der Spitze der Landespartei war.

Eingeladen zu dem Parteitag waren 371 Delegierte. Noch am Morgen haben sie aber mehrere Mitteilungen erhalten, dass Delegierte ihre Teilnahme wegen einer Corona-Infektion abgesagt hätten, sagte Klöckner. dpa