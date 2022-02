Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Teilen

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Freitag leicht gesunken. Das Landesuntersuchungsamt erfasste 1141,2 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Donnerstag war ein bisheriger Höchststand von 1144,8 erreicht worden.

Mainz - Die Gesundheitsämter registrierten 8321 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr). In der zurückliegenden Woche waren es im Schnitt täglich 7558 neue Fälle. Dieser wöchentliche Durchschnitt der täglichen Neuinfektionen ist seit Jahresbeginn sechs Mal in Folge gestiegen.

Die Zahl der gleichzeitig mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen kletterte am Freitag auf 146 146. Registriert wurden auch acht weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten, insgesamt sind es nun 4867.

Die Hospitalisierungsinzidenz ging 6,26 auf 6,09 zurück. Dieser Wert zeigt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Freitag in der Stadt Worms mit 1996,2. Danach folgten die Kreise Kaiserslautern (1538,8), Germersheim (1534,0) und Alzey-Worms (1436,7). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 604,8 im Kreis Kusel. dpa