Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem steilen Anstieg ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz am Samstag leicht zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 1090,5 nach 1101,6 am Freitag. Zuvor war die Kennzahl für die Infektionsdynamik acht Tage lang unter 1000 Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche geblieben.

Mainz - Die Gesundheitsämter erfassten 2936 bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden (Stand 11.15 Uhr). Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen ging auf 147.202 zurück. Die Hospitalisierungsinzidenz sank geringfügig von 6,79 auf 6,65. Dieser Wert zeigt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an. Zudem wurde ein weiterer Todesfall eines Covid-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 5048 erhöhte.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Samstag im Kreis Vulkaneifel mit 1613,5. Es folgten die Stadt Zweibrücken (1479,4) sowie die Kreise Cochem-Zell (1464,8) und Bad Kreuznach (1414,8). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 603,1 in der Stadt Speyer. dpa