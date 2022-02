Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter auf hohem Stand

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Freitag wieder gestiegen. In dieser Woche haben sich aber im Schnitt täglich 325 Menschen weniger mit Corona infiziert als in der vergangenen Woche. Am Freitag registrierten die Gesundheitsämter 8984 neue Fälle, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Mainz - Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 1121,2 - am Donnerstag waren es 1074,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Der bisherige Höchststand wurde am 10. Februar mit 1144,8 erreicht.

Die Zahl der gleichzeitig mit Sars-CoV-2 Infizierten stieg auf den Höchststand von 160.569. Am Freitag wurden acht weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten registriert, so dass die Gesamtzahl jetzt bei 4923 liegt. Die Hospitalisierungsinzidenz kletterte von 6,24 auf 6,50. Dieser Wert für die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in einer Woche je 100.000 Einwohner hat damit den höchsten Stand seit Beginn der regelmäßigen Veröffentlichung im September 2021 erreicht.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Freitag in Neustadt an der Weinstraße mit 2288,7 - dort sind die Infektionen in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Danach folgten der Kreis Bad Dürkheim (1588,7), der Kreis Germersheim (1524,7) und die Stadt Worms (1496,5). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 621,2 in der Stadt Landau. dpa