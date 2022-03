Corona-Inzidenz klettert: 21 weitere Todesfälle

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Binnen eines Tages sind in Rheinland-Pfalz 14.476 neue bestätigte Corona-Fälle gezählt worden. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Land nach 1389,7 am Vortag auf 1460,1 am Mittwoch (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Damit setzte sich der zuletzt nur am vergangenen Wochenende zwischenzeitlich unterbrochene Anstieg der Zahl der Neuinfektionen je 100.

Mainz - 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen fort. 21 weitere Menschen starben seit Dienstag den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit liegt die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie im Land bei nunmehr 5141.

Nach oben ging es auch mit der Hospitalisierungstendenz: Sie stieg leicht von 6,53 am Vortag auf 6,65. Mit dem Wert wird die Zahl der Aufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern binnen einer Woche je 100.000 Einwohner beschrieben.

Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kam am Mittwoch mit 2583,9 der Kreis Vulkaneifel, am niedrigsten war sie in der Stadt Zweibrücken mit 808,8. Auf Intensivstationen liegen in Rheinland-Pfalz nach den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Mittwoch (Stand: 15.05 Uhr) 93 Menschen, 31 davon werden beatmet. dpa