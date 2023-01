Currywurst im kalten Winter: Fastfood-Festival gestartet

Eine Currywurst ist an einem Imbissstand zu sehen. © picture alliance / dpa / Archivbild

Erstmals seit zwei Jahren und mitten im kalten Winter geht es im Freien in Neuwied wieder um die heiße Wurst. Am Freitag startete laut Stadtverwaltung das traditionelle Currywurst-Festival der Deichstadt am Rhein mit dem beliebten Imbiss in vielen Variationen.

Neuwied - Mehr als zwei Dutzend Anbieter servieren nach den Angaben bis diesen Sonntagabend (29. Januar) an ihren Ständen in der Innenstadt jeweils mindestens drei Wurstsorten sowie fünf Soßen. Deren Rezepte seien im Laufe der Jahre immer ausgefallener geworden - auch mit vegetarischen und veganen Kreationen. Weiter teilte die Stadt Neuwied mit: „Diesmal wird es zum Nachtisch erstmals ein Currywurst-Eis geben.“

Das besondere Festival hatte die Kommune 2007 aus der Taufe gehoben - damals mit nur sieben Anbietern. Die Leiterin des Stadtmarketings, Petra Neuendorf, erinnert sich an die Anfänge: Regelmäßig hätten sich auf ihrem Schreibtisch Bewerbungen von Imbissbetreibern für die unterschiedlichsten Veranstaltungen gehäuft - es seien zu viele gewesen. Warum also nicht mal ein Fest, bei dem alle Imbissbetreiber mitmachen können? So sei das Festival der Currywurst entstanden.

Der von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) geliebte und von Herbert Grönemeyer besungene Fastfood-Klassiker ist nicht bloß irgendein Sattmacher - für viele Bürger in Deutschland besitzt die Currywurst Kultstatus. Auch im Ausland ist die Kalorienbombe bekannt. dpa